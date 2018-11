PSG : Mbappé le nouveau Cristiano Ronaldo ou Messi, un avis glacial

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Europeen.

Invité à comparer Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi, Louis Saha a été sans pitié avec l'attaquant français.

En 2008, quand Cristiano Ronaldo a lancé la décennie de la suprématie au Ballon d'Or avec son rival Lionel Messi (cinq trophées chacun au cours des dix dernières années), Kylian Mbappé n'avait que 10 ans et jouait encore à Bondy. Autant dire que le champion du monde, un titre que CR7 et Messi n'ont jamais eu la chance d'obtenir durant leur carrière, doit désormais enchainer les grandes saisons pour marquer l'histoire du football et se poser aux côtés des deux meilleurs joueurs. Cet argument est en tout cas avancé par Louis Saha pour dire que l'attaquant du PSG et des Bleus n'est pas encore au niveau des plus grands.

« Mbappé est encore loin de Cristiano Ronaldo et de Messi au niveau de la constance. Ils sont là depuis 10 ou 15 ans. Il n’a que 19 ans et il est déjà très impressionnant, très mature, intelligent par sa manière de courir et de se comporter sur le terrain. Certes, c’est déjà une grande star, mais il a encore un long chemin à faire, pendant plusieurs années, pour maintenir ce niveau », a lancé l’ancien international français, qui rappelle donc à Mbappé tout le chemin qu'il lui reste à parcourir pour rejoindre les plus grands joueurs de l'histoire. L'attaquant français en est probablement conscient.