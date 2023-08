PSG ‍: Mbappé, le dernier chef d’œuvre de Pérez au Real ‍?

Dans : PSG.

Dans une position d’attente ces dernières semaines, le Real Madrid va sans doute toquer à la porte du PSG d’ici la fin du mercato pour tenter de recruter Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024.

Le feuilleton Kylian Mbappé traine en longueur et cela joue assurément pour le Real Madrid, qui n’a aucunement l’intention de surpayer un joueur qui sera en fin de contrat en juin 2024. Florentino Pérez n’avait d’ailleurs pas l’intention de se positionner cet été pour recruter l’attaquant du PSG, mais sa volonté affichée de ne pas prolonger au-delà de juin 2024 avec le club parisien a tout chamboulé.

Mbappé est désormais un « lofteur » dans la capitale française et le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite impérativement s’en débarrasser pour tirer de son départ une indemnité de transfert. D’après la presse espagnole, il y a fort à parier que le Real Madrid se manifeste mi-août pour négocier le transfert de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Vendredi, la somme globale de 150 millions d’euros était évoquée, transfert à verser au PSG et prime à la signature à verser au joueur comprises.

Florentino Pérez songerait à quitter la présidence du Real

Florentino Pérez rêve du capitaine de l’Equipe de France depuis des années et veut matérialiser cela par la signature du natif de Paris dans les jours à venir. Cet énorme coup sur le marché des transferts pourrait être l’un des derniers de Florentino Pérez puisque selon le compte Real Madrid Fans, il n’est pas impossible que l’homme d’affaires espagnol de 76 ans ne cède la place dans les semaines à venir.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles Florentino Pérez pourrait annoncer lors de la prochaine assemblée qu’il quitte la présidence du Real Madrid. Il veut partir avec la signature de Mbappé au Real Madrid et avec le nouveau Santiago Bernabeu terminé » indique le compte suivi par plus de 350.000 supporters du Real Madrid à travers le monde. Autant dire que si la signature de Kylian Mbappé chez les Merengue fera de toute évidence l’effet d’une bombe, la retraite de Florentino Pérez sera un véritable tsunami pour les supporters du Real Madrid. Le natif du Real, président depuis 2000 avec une pause de trois ans en 2006, a notamment remporté six fois la Ligue des Champions.