PSG : Mbappé, la LFP lui met des bâtons dans les roues

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Auteur d’une prestation aboutie avec le PSG contre Strasbourg, Kylian Mbappé n’a pourtant été crédité que d’une petite passe décisive.

Il avait déjà réalisé une offrande pour Mauro Icardi lors de la première journée contre Troyes, et pourrait ainsi être tranquillement en tête de ce classement avec Moses Simon du FC Nantes. Mais l’attaquant du PSG n’a vu que sa passe très décisive pour Pablo Sarabia en fin de rencontre être comptabilisée. Son but, un tir dévié par Ludovic Ajorque, a été attribué au Strasbourgeois contre son camp. Et pour sa première passe décisive à Julian Draxler, c’est la déviation de Lucas Perrin au moment du centre qui empêche cette passe d’être considérée comme décisive. Voilà donc Mbappé avec toujours aucun but en Ligue 1 et deux passes décisives en deux matchs.

Mais pas de quoi paniquer, l’attaquant français se montre déjà en très grande forme et ne tardera probablement pas à ouvrir son compteur buts. Surtout s’il est prochainement servi par des joueurs comme Neymar et Mbappé. L’ancien monégasque devra donc accélérer s’il veut garder son titre de meilleur buteur de Ligue 1, alors que Mohamed Bayo de Clermont et Dimitri Payet de l’OM ont déjà inscrit trois buts. La saison dernière, Mbappé avait inscrit 27 buts en Ligue 1, devançant largement un Memphis Depay qui ne sera plus son concurrent cette saison, avec 20 unités, tout comme Wissam Ben Yedder. La lutte devrait donc plus concerner Mbappé et pourquoi pas Lionel Messi, habitué à remporter ce titre de Pichichi en Espagne avant son arrivée du FC Barcelone cet été.