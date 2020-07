PSG : Mbappé, la date de son retour fixée secrètement ?

Dans : PSG.

Victime d'une grosse entorse lors de PSG-ASSE, Kylian Mbappé est annoncé forfait ou presque contre l'Atalanta. Mais Paris et le joueur pensent à autre chose.

Depuis lundi soir, et le communiqué du Paris Saint-Germain annonçant l’absence de Kylian Mbappé pour 3 semaines suite à sa blessure contre Saint-Etienne, le compte à rebours a débuté. C’est bien évidemment le quart de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame le 12 août qui est dans tous les esprits, l’hypothèse d’une présence du champion du monde contre les Italiens semblant peu probable. Cependant, selon Le Parisien, du côté du PSG et de Kylian Mbappé on a une autre idée en tête. Le forfait de l’attaquant est loin d’être acté, et une date aurait même été fixée pour une reprise.

Le quotidien francilien explique que Kylian Mbappé se focalise désormais sur un calendrier. « La question est désormais de savoir quand il pourra reprendre la course. S’il est aujourd’hui trop tôt pour le savoir dans la première semaine de sa blessure, l’objectif secret consiste à courir sur les pelouses de l’Algarve où le PSG s’installera à partir du 8 août pour un mini-stage d’acclimatation au Portugal, lieu du Final Eight de la Ligue des champions, prévu à Lisbonne, précise Dominique Sévérac, lequel affirme que depuis samedi soir, et sa sortie contre l’ASSE, Kylian Mbappé reçoit un énorme soutien populaire, ce qui le motive encore plus. Cette entorse le ralentit même si elle n’entame pas son moral. Il a reçu des centaines de messages de soutien qui le regonflent à bloc, à commencer par ses partenaires. » Dans exactement trois semaines, le PSG défiera l'Atalanta en Ligue des champions, pour Kylian Mbappé chaque minute qui passe compte double.