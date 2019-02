PSG : Mbappé imite Maradona, il a zappé qu'il y avait la VAR

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un doublé contre Nîmes samedi après-midi, Kylian Mbappé a inscrit ses 50 et 51e buts en Ligue 1 depuis le début de sa jeune mais déjà très riche carrière. Mais avant de trouver le chemin des filets face aux Nîmois, le natif de Bondy a surpris tout le monde en tentant de marquer… de la main. Un but logiquement refusé qui a beaucoup fait rire le vestiaire, et notamment Marco Verratti. Interrogé par Le Parisien, l’international italien est revenu sur ce fait de jeu amusant, qui n’était pas sans rappeler des actions devenues mythiques de Diego Maradona ou Thierry Henry.

« Il se procure des occasions. C’est le plus important. Ça veut dire qu’on arrive à le trouver facilement. Quand le coach le met attaquant, il est encore plus décisif. S’il rate une première occasion, il est toujours là pour marquer quand même. Je suis content pour lui et ce record de 50 buts (NDLR : Mbappé a inscrit ses 50e et 51e buts face à Nîmes). Je lui ai dit tout de suite : « Dis-le, il y a la VAR (NDLR : assistance vidéo à l’arbitrage). Sans la VAR, si tu veux le cacher tu pouvais » (rires). Je pense qu’il savait qu’il n’aurait pas le ballon et il a joué comme ça mais il a dit tout de suite à l’arbitre que c’était main » a confié Marco Verratti après la rencontre face à Nîmes. Cela aura au moins faire rire tout le monde…