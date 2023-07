PSG ‍: Mbappé humilie Al-Khelaïfi, ça va mal finir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère être fixé rapidement concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a jusqu'au 31 juillet pour donner sa décision définitive au club de la capitale. Et à priori, le Paris Saint-Germain n'a aucune chance d'inverser les choses, Mbappé a fait son choix.

Le PSG est encore très loin d'avoir terminé son mercato estival. En plus des arrivées espérées, qui concernent un nouveau numéro 9, un ailier et un gardien de but, les champions de France vont également devoir gérer le dossier Kylian Mbappé. Le Français de 24 ans ne compte toujours pas prolonger son contrat, qui expire en juin 2024. Son but est de terminer son bail dans la capitale puis de voguer vers d'autres horizons, notamment Madrid. Un scénario catastrophe pour le PSG, qui ne peut pas se permettre de laisser filer libre l'ancien joueur de Monaco. Nasser Al-Khelaïfi l'a récemment rappelé, soit Mbappé prolonge, soit il sera mis sur le marché. Et le Français a jusqu'au 31 juillet pour donner sa réponse. Cependant, pour certains, le Tricolore a déjà fait son choix et ne changera pas d'avis, malgré les menaces du président qatari.

Mbappé, le pouvoir et la force sont de son côté

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

AS rappelle en effet ces dernières heures que Mbappé s'est déjà décidé en juin sur ce qu'il voulait faire. Dans sa lettre adressée à Paris, tout était très clair, il ne signera aucune prolongation. Le joueur de 24 ans l'aurait surtout fait pour faire prendre conscience au club que tous les efforts pour le renouveler allaient être vains et qu'il était inutile de marchander. Le média espagnol rappelle que depuis les coups de pression de NAK, il y a deux semaines en marge de la présentation de Luis Enrique, rien n'a changé et le joueur reste fort et maitre de son destin. Présent mardi à Poissy à l'entraînement des joueurs, le président du PSG a rappelé que personne n'était au-dessus du club, comme pour envoyer un nouveau message à Mbappé. Une menace voilée qui n'a rien changé, puisque Mbappé a officiellement jusqu'au 31 juillet pour dire s'il active ou non sa clause le faisant prolonger jusqu'en 2025.

Mais peu de chance qu'il le fasse, surtout qu'il touchera, passé cette date, la moitié de sa prime de fidélité, soit 40 millions d'euros. AS rappelle que ce montant pourrait au final faire baisser son prix et permettre un éventuel départ cet été, ce que le champion du monde 2018 ne veut pas. Rien ne sera vraiment résolu avant le mois d'août donc. Kylian Mbappé gardera sa ligne de conduite et ne forcera rien concernant un départ malgré les provocations de son patron. Un président qui ne pourrait pas le mettre en marge du groupe même si le Français ne prolongeait pas l'UNFP ayant un regard très attentif sur le dossier. Nasser Al-Khelaifi s'est piégé tout seul, et pour le dirigeant qatari, cela est une véritable humiliation, NAK n'ayant jamais eu l'habitude qu'on lui tienne tête. Et là, c'est le cas.