Le feuilleton Mbappé s’emballe, Al-Khelaïfi s'envole pour Madrid

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé préoccupe l’état-major du PSG alors que l’international français a dans l’idée de partir gratuitement en juin 2024.

Il y a un an, Kylian Mbappé prenait tout le monde à contrepied en annonçant sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, alors qu’il semblait tout proche de s’engager en faveur du Real Madrid. En réalité, le capitaine de l’Equipe de France a prolongé jusqu’en 2024… avec une clause lui permettant s’il le désire de prolonger d’une saison supplémentaire.

Or, le buteur du PSG a clairement fait savoir à sa direction qu’il ne voulait pas prolonger et qu’il sera donc libre en juin 2024. Son objectif est de rester au Paris Saint-Germain cet été avant de s’engager dans le club de son choix dans un an alors qu’en Espagne, certains médias persistent et signent pour dire que Kylian Mbappé est déjà d’accord avec le Real Madrid dans la perspective d’une signature dans douze mois.

Al-Khelaïfi attendu cette semaine à Madrid

Dans ce contexte brûlant, Kylian Mbappé a repris l’entraînement lundi et devrait s’entretenir dans les heures à venir avec Nasser Al-Khelaïfi. L’agenda du président du Paris Saint-Germain sera toutefois chargé cette semaine car selon OK Diario, « NAK » est attendu dans les prochains jours du côté… de Madrid. L’enflammade n’a pas lieu d’être car le déplacement professionnel de Nasser Al-Khelaïfi dans la capitale espagnole cette semaine n’a rien à voir avec la situation de Kylian Mbappé.

Rodrygo: "J'espère que Mbappé viendra car il nous aidera beaucoup. C'est une vraie star, mais je ne sais pas s’il va nous rejoindre ou pas." pic.twitter.com/iHWjVvqeJ6 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) July 18, 2023

En effet, le président du PSG ne se rend pas à Madrid pour négocier le transfert de sa star de 24 ans mais dans le cadre du circuit professionnel de padel financé par Qatar Sports Investments. Nul doute que de nombreux journalistes spécialistes du football seront présents sur place et profiteront de la présence exceptionnelle de Nasser Al-Khelaïfi pour questionner le président du PSG sur le potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. L’occasion pour le dirigeant qatari de continuer la guerre de communication entamée il y a deux semaines à l’encontre de son attaquant vedette.