PSG : Mbappé file un mauvais coton, il est outré

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé ne se cache même plus pour afficher son mécontentement devant les choix de son entraîneur du PSG, Thomas Tuchel.

Remplacé contre Nantes puis à Montpellier, le champion du monde 2018 avait la mine déconfite au moment de céder sa place à La Mosson samedi après-midi (1-3). Une attitude qui ne sert pas vraiment son image, et qui ne va pas lui permettre de gagner en popularité selon Denis Balbir, lequel s’est carrément déclaré choqué sur But Football Club du comportement à la limite de l’arrogance de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG prend cher ces derniers jours auprès des observateurs en raison de son comportement controversé…

« Un point qui m’a dérangé sur le match du PSG à Montpellier, c’est l’attitude de Kylian Mbappé à son remplacement. On n’en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je trouve que c’est un peu irrespectueux de sa part de sortir sans un regard à l’égard de Thomas Tuchel. Il était en colère de sortir d’accord mais il y a un minimum à avoir. Même avec tout ce qu’on a déjà fait à son âge, on n’a pas à snober son entraîneur. C’est une correction qu’il doit apporter rapidement. J’ai trouvé cela choquant… » a déploré Denis Balbir sur son blog. Assurément, les attitudes de Mbappé face à Galatasaray ce mercredi soir en Ligue des Champions seront plus que jamais scrutées à la loupe.