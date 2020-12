PSG : Mbappé fier de l'action coup de poing contre le racisme

Dans : PSG.

S'il était heureux de son doublé face à Basaksehir, Kylian Mbappé était également fier de l'attitude des deux équipes mardi soir suite aux propos racistes d'un des arbitres.

Après près d’un an sans trouver le chemin des filets en Ligue des champions, Kylian Mbappé a corrigé cette anomalie en signant deux des cinq buts du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Basaksehir. Si l’attaquant français du PSG était forcément satisfait de cela, il a également tenu à évoquer l’attitude des joueurs des deux formations qui, la veille, avaient refusé de continuer la rencontre après un incident raciste avec un des arbitres. Pour Kylian Mbappé, cette décision spectaculaire est un vrai tournant dans la lutte contre le racisme, car désormais les autres équipes savent qu’une telle décision est possible et a un impact considérable.

De quoi convenir au champion du monde parisien. « Bien sûr, je suis fier de ce qui a été fait. Plein de choses ont été dites, mais, en réalité, il n'y a rien de mieux que les actions. On est fatigué, on ne veut plus jamais subir cela. On est tous des êtres humains, et, cela, c'était intolérable. Les gens en ont marre et il fallait faire quelque chose. Mardi, on n'était pas déçu de ne pas jouer. On a pris cette décision et on en était fier. Car, à force de laisser passer ce genre de choses, on fait croire que c'est normal. Mais non. Après, il fallait se remettre la tête au foot et on l'a très bien fait », a fait remarquer un Kylian Mbappé, déterminé à ne plus accepter l'inacceptable.