LdC : Neymar, Mbappé et le PSG sans pitié avec Basaksehir

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Ligue des champions - Phase de groupe - 6e journée

Parc des Princes

PSG bat Basaksehir : 5 à 1

Buts : Neymar (21e, 38e, 50e), Mbappé (42e sp, 62e) pour le PSG; Topal (57e) pour Basaksehir

Le Paris Saint-Germain a facilement balayé (5-1) ce mercredi soir une équipe stambouliote qui n'a jamais semblé dans le coup. Le PSG finit premier de son groupe.

Après l'énorme polémique provoquée mardi par les propos racistes d'un des arbitres du duel PSG-Basaksehir, le football retrouvait toute sa place au Parc des Prince. Se sachant déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, suite à la défaite de Manchester United face à Leipzig, Paris voulait tout de même s'imposer afin de terminer en tête de son groupe. Et Neymar et ses coéquipiers n'ont pas mis longtemps pour montrer que ce décalage de 24h n'était pas un problème. Il est vrai que la star brésilienne du Paris Saint-Germain avait du feu dans les jambes et cela se concrétisait par deux superbes buts (21e et 38e). Le PSG bénéficiait ensuite d'un penalty, que Neymar laissait à Mbappé, lequel marquait le 3e but de son équipe (42e) et surtout son premier but de l'année 2020 en Ligue des champions.

Dès le début de la seconde période, Neymar, encore lui corsait l'addition (4-0, 50e), avant que Topal, d'un but casquette, réduise le score (4-1, 57e). Mbappé retrouvait encore une fois le chemin des filets (5-1, 62e), de quoi définitivement se rassurer avant la réception de l'OL ce week-end en Ligue 1. La suite était plus tranquille, le Paris Saint-Germain ayant très facilement assuré sa victoire et donc sa première place dans un groupe où il y a encore une semaine l'équipe de Tuchel et ce dernier semblaient en grand danger. Tout va vite dans le football.