PSG : Mbappé fait paniquer le Qatar, Neymar sera vendu !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le quotidien espagnol El Pais est loin d'être un tabloïd et encore moins le bras armé d'un club comme peut l'être le Mundo Deportivo avec le FC Barcelone. C'est également le quotidien généraliste le plus vendu en Espagne. Et lorsque El Pais évoque le cas Neymar, cela peut être digne d'intérêt. Cela tombe bien, ce samedi, le média affirme que la gestion actuelle du cas Neymar par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi est énormément liée au dossier...Kylian Mbappé. Car la star française du Paris Saint-Germain aurait fait savoir qu'il était vraiment tenté de quitter le club de la capitale afin de rejoindre non pas le Real Madrid de Zinedine Zidane, mais le Manchester City de Pep Guardiola. Kylian Mbappé apprécierait énormément le technicien espagnol, lequel aurait déjà tenté de le faire venir au Bayern Munich lorsqu'il dirigeait la formation bavaroise. Thiago Motta, qui était encore au Paris SG, aurait informé ses employeurs sur la possibilité de départ de Mbappé pour la Premier League en constatant la grande proximité du joueur avec les joueurs français des Citizens.

Informé également par un agent de ce désir de Kylian Mbappé d'aller à Manchester City, Nasser Al-Khelaifi aurait prévenu l'Emir du Qatar et c'est dans ce cadre qu'il aurait été décidé que finalement le souhait de Neymar de partir était probablement une très bonne chose. Car l'idée des propriétaires du PSG est de profiter de la masse d'argent libéré par le départ de Neymar (transfert et salaire) pour offrir un contrat monstrueux au Champion du monde français en échange d'une prolongation jusqu'en 2025. En effet, le Qatar semble prêt à verser un salaire net de 50ME par saison à Kylian Mbappé, record absolu pour un footballeur, pour qu'il prolonge son séjour à Paris et se voit offrir les clés du projet du PSG, ce qu'il avait clairement réclamé lors des trophées UNFP.