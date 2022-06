PSG : Mbappé exige 14 départs, Neymar ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de sa récente prolongation, Kylian Mbappé a obtenu un droit de regard sur les décisions importantes du Paris Saint-Germain. L’attaquant français aurait donc réclamé de nombreux départs au sein du club, y compris ceux de Neymar et de l’entraîneur Mauricio Pochettino.

Futur directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos va connaître un été très agité. Outre le recrutement espéré, le dirigeant portugais, épaulé par Antero Henrique en coulisse, sera chargé de faire le ménage dans l’effectif. Surtout si les consignes viennent de Kylian Mbappé en personne. Rappelons que dans les discussions pour sa prolongation de contrat, l’attaquant français aurait obtenu un droit de regard sur les décisions importantes de la direction. Et l’ancien Monégasque prend déjà son rôle au sérieux.

Le PSG ne serait pas opposé à un départ de Neymar. Qui, en dépit de son statut dégradé, n'a pas l'intention de partir https://t.co/9AgATBkQP1 pic.twitter.com/0za1RPQdw9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2022

En effet, l’agence de presse espagnole EFE croit savoir que Kylian Mbappé a réclamé un total de 14 départs ! Parmi eux, la sortie de Mauricio Pochettino ferait partie de ses exigences. Une information assez étonnante puisque les deux hommes partagent de bonnes relations. Quoi qu’il en soit, l’international tricolore mettrait ses sentiments de côté, lui qui pousserait également Neymar vers la sortie. Récemment, le journal L’Equipe indiquait que les deux joueurs n’étaient plus aussi proches qu’auparavant à cause des performances du Brésilien. Le meneur de jeu ne devrait pas apprécier étant donné qu'il a publiquement annoncé sa volonté de rester.

Paredes également concerné

Quant aux autres départs demandés par Kylian Mbappé, les noms sont beaucoup plus attendus. Comme ses supérieurs, le meilleur buteur et passeur de Ligue 1 espère éjecter les indésirables Sergio Rico, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Et pour des raisons sportives, Kylian Mbappé ne voudrait plus de Juan Bernat, Danilo Pereira, Ander Herrera ni de Pablo Sarabia. Pas plus que Leandro Paredes, dont la philosophie sportive ne lui correspondrait pas. Une sacrée liste pour Luis Campos.