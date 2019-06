PSG : Mbappé excédé par Neymar, il insiste pour quitter Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Transparent samedi soir avec l'équipe de France, ce qui contribue évidemment à susciter des interrogations sur son attitude générale, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les préoccupations en Espagne. Et la preuve, ce dimanche, le très sérieux ABC consacre un long article au champion du monde tricolore du Paris Saint-Germain, affirmant que ce dernier a demandé à son père de trouver une solution afin qu'il quitte le PSG dès ce mercato 2019. Selon le média ibérique, Kylian Mbappé serait totalement écoeuré de la place prise par Neymar au Paris SG, la star brésilienne ayant fait exploser le vestiaire avec une devise claire : « Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi ». Et le fait de ne pas pouvoir tirer les penalties, qui pouvaient lui permettre de doubler Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or, aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Mbappé.

Lassé de n'être considéré que comme un lieutenant de Neymar, et se sentant peu soutenu par la hiérarchie du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait donc décidé, selon ABC, de rapidement tourner la page en confiant à son père la mission pas évidente de négocier à la fois son départ du PSG, mais également sa signature dans un club ayant les moyens de l'accueillir et de lui confier les clés. Pour ABC, il n'est pas évident que ce club sera le Real Madrid, Florentino Pérez n'étant pas du tout décidé à se lancer dans un bras de fer avec Nasser Al-Khelaifi et surtout avec l'Emir du Qatar, décideur final concernant Kylian Mbappé. Autrement dit, si Kylian Mbappé veut réellement quitter le Paris SG, cela pourrait être très compliqué.