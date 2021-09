PSG : Mbappé et Verratti blessés, Paris grimace

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire contre la Bosnie (1-1), Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l’Equipe de France avant le décollage de l’équipe pour l’Ukraine ce week-end.

Initialement, Didier Deschamps souhaitait conserver l’avant-centre du Paris Saint-Germain dans son groupe pour le troisième match face à la Finlande. Mais le club de la capitale a rapidement fait savoir à la Fédération Française de Football qu’il n’était pas question de prendre le moindre risque avec Kylian Mbappé, qui a ainsi été remis à disposition de son club. Dans un communiqué médical publié ce mardi sur son site officiel, Paris a donné des nouvelles de son attaquant. Et il semblerait que Kylian Mbappé soit bien touché, et demeure incertain pour le match de samedi à 17 heures face à Clermont.

Mbappé incertain contre Clermont

« Kylian Mbappé est en soins dans les suites d’une lésion bas grade du soléaire. Un nouveau point sera fait dans 48h après reprise de la course » explique le PSG dans son communiqué officiel. Le club a par ailleurs donné des nouvelles des autres blessés, notamment de Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Juan Bernat. « Marco Verratti, victime d’un choc au-dessus du genou gauche, restera en soins dans les prochains jours. La situation sera réévaluée jeudi. Juan Bernat, gêné par un adducteur, s’est entraîné individuellement les 5 derniers jours et reprendra l’entraînement demain avec le groupe. Sergio Ramos continue sa préparation physique. Layvin Kurzawa connait bonne évolution de la lésion à son adducteur droit, il va reprendre avec le groupe en fin de semaine ». Voilà pour l’état des troupes au PSG, où l’attention est tout de même focalisée sur Kylian Mbappé. Il faut dire que le club parisien compte sur la présence de l’ancien Monégasque contre Clermont puisque les sud-américains tels que Messi ou Neymar ne seront pas rentrés à temps pour jouer. D’où la nécessité de soigner bien et vite Kylian Mbappé.