PSG : Mbappé et Tuchel s’embrouillent, tout est normal

Samedi après-midi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de Montpellier (5-0). Cependant, le club de la capitale s’est offert sa petite polémique de la semaine…

Et pour cause, Kylian Mbappé a affiché de manière très nette son mécontentement envers Thomas Tuchel lorsque ce dernier a pris la décision de le remplacer dès la 68e minute de jeu afin de lancer Mauro Icardi. « Je suis l'entraîneur, quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre et c'est moi. Il est très intelligent et sait ce qu'il fait. Il n'aime pas sortir mais aucun joueur n'aime sortir (...) Ce qu’il a fait n’est pas bien car ça ouvre une discussion et des sujets qui sont une distraction de notre état d'esprit » indiquait l’entraîneur allemand après la rencontre, regrettant clairement cette mise en scène grotesque de la part de Kylian Mbappé.

Néanmoins, il n’y a pas de quoi faire de cette histoire toute une polémique selon Bixente Lizarazu, lequel a indiqué sur l’antenne de TF1 que la mentalité de l’international français ne devait pas être remise en question. « Est-ce que Tuchel a raison de régler ça devant les caméras ? Pas forcément parce que ça grossit le problème. Après, je pense que c’est important qu’un joueur ait cette exigence et Kylian Mbappé l’a. Un joueur qui est énervé parce qu’il doit sortir, ça ne me gêne pas plus que ça. Je crois qu’il ne faut pas en faire une affaire d’Etat, ça arrive dans d’autres clubs » a indiqué le consultant de la première chaîne, pour qui cette scène n’a rien d’exceptionnelle. Reste que Kylian Mbappé a ouvert une porte aux rumeurs les plus farfelues, en étalant ainsi sur la scène publique son agacement et ses désaccords avec Thomas Tuchel. Le PSG s’en serait bien passé à deux semaines et demie du match face au Borussia Dortmund.