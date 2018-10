PSG : Mbappé et Neymar veulent la peau de Cavani, Jérôme Alonzo accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces derniers temps, Edinson Cavani semble traîner son spleen au Paris Saint-Germain, El Matador étant en plus en manque de réussite, à l'image de son gros raté samedi dernier face à Amiens. Alors qu'il se dit que Cavani s'est isolé au sein du vestiaire parisien, Jérôme Alonzo estime que l'attaquant uruguayen est clairement mis de côté par Kylian Mbappé et Neymar, ces deux stars ayant visiblement décidé de se passer d'Edinson Cavani afin de mieux fonctionner.

Et pour l'ancien gardien du but du Paris SG, tout cela est incompréhensible et surtout anormal. « S’il y a bien un joueur qui mérite le respect des joueurs et du public, c’est Edinson Cavani pour tout ce qu’il a fait. Parfois on a banalisé ce qu’il a fait pour le PSG. La manière dont il s’est écrasé pour jouer sur un côté quand Ibrahimovic était là, puis il s’est réimposé dans l’axe et maintenant il s’écrase de nouveau, car il y en a deux qui ont pris la lumière....Et les procès qui lui sont faits sont injustes. Si les deux (Neymar et Kylian Mbappé) décident de le « carrer », ils auront sa peau. Et franchement j’ai l’impression que les deux, s’il n’y avait pas Cavani cela ne les dérangerait pas plus que ça. Ils l’ont exclu complètement de leur relation technique, il n’y a jamais une passe qui lui arrive », constate, visiblement désolé, Jérôme Alonzo, pas tendre avec Neymar et Mbappé.