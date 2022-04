PSG : Mbappé et le Qatar, accord sur le point n°1 du contrat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la très longue négociation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, chaque point du contrat est étudié à la loupe. Et un premier accord a été trouvé sur un aspect essentiel pour l'avenir du footballeur français.

Kylian Mbappé ne l’a pas masqué en marge de la nette victoire du PSG à Clermont, il ne souhaite plus vraiment devoir répondre à des questions sur sa possible prolongation avec Paris ou sa signature libre au Real Madrid. Si l’auteur de deux triplés consécutifs en Ligue 1 s’était confié quelques jours avant au Parc des Princes, cette fois c’est le silence radio. « J’ai déjà répondu à cela », a lancé, sur Canal+, l’attaquant parisien histoire de faire comprendre qu’il fallait désormais patienter avant qu’il officialise lui-même sa décision. Cependant, c’est une évidence, le suspense est toujours total, Kylian Mbappé étant toujours à l’écoute de ce que les dirigeants du Paris Saint-Germain lui proposent pour le convaincre de refuser l’offre transmise depuis des mois par Florentino Perez. La porte n’est donc pas fermée pour une prolongation, alors que l’été dernier le champion du monde avait officiellement fait savoir qu’il avait demandé, en vain, un bon de sortie afin de rejoindre Karim Benzema à Madrid.

Mbappé ne fait pas de son avenir qu'une question d'argent

Le contrat liant le PSG à l’ancien Monégasque s’achevant en juin prochain, il y a tout de même le feu, mais selon Fabrizio Romano du côté de Doha, on aurait accepté la première condition imposée par le clan Mbappé, laquelle était une exigence principale avant même d’aller plus loin et de parler de millions d’euros. En effet, même si l’émir du Qatar avait fait savoir qu’il était prêt à mettre une « prime de fidélité » de 100 millions d’euros sur la table des négociations, et de pousser le curseur du salaire à hauteur de 50 millions d’euros net par saison, l’idée d’un contrat très courte durée ne plaisait pas au propriétaire qatari. Mais le journaliste italien réfute toujours l’idée d’un accord secret déjà validé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé et a confié ce lundi lors de son talk-show sur les réseaux sociaux que le PSG aurait finalement accepté le principe d’une prolongation de contrat de deux ans avec une porte de sortie officiellement possible dès 2023, le joueur ne voulant pas qu’on lui refuse de partir dans un an s’il le souhaite.

Ce premier point ayant été définitivement réglé entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, les discussions continuent sur l'organisation sportive. Car Nasser Al-Khelaifi et Leonardo l'ont bien compris, le joueur attend autre chose qu'une montagne d'or pour prendre sa décision, Mbappé ne voulant plus vivre les énormes désillusions vécues au fil des saisons depuis 2017. S'il ne veut pas être vizir à la place du vizir, le joueur de 25 ans estime que son statut de meilleur footballeur du monde mérite tout de même qu'on lui fasse confiance et que le PSG lui confie les clés sportives du projet, comme le FC Barcelone l'a longtemps fait avec Lionel Messi. Kylian Mbappé n'est ni Dieu ni Messi, mais au Qatar on n’est pas loin de le penser, au point de tout miser sur cette fameuse prolongation de contrat tant espérée par les supporters. Fabrizio Romano précise lui de son côté que le joueur discute toujours avec sa famille et son avocate avant de faire un choix définitif entre Paris et Madrid.