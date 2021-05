PSG : Mbappé est irremplaçable, alerte rouge à Paris !

Dans : PSG.

Absent face à Manchester City puis Rennes, Kylian Mbappé a brillé pour son retour à Montpellier avec un doublé en Coupe de France.

Ces dernières années, le PSG a toujours été en mesure d’afficher un haut niveau de performance en Ligue 1, peu importe les absences. Ce n’est plus le cas cette saison, où Paris n’est clairement pas la même équipe avec ou sans Kylian Mbappé. Le match du Français à Montpellier, avec un nouveau doublé étincelant, en est la preuve. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a reconnu que l’ancien Monégasque commençait à devenir, doucement mais surement, indispensable et irremplaçable pour Paris. Une Mbappé-dépendance qui peut inquiéter dans la mesure où il n’est jamais très bon signe qu’un joueur aussi fort soit-il devienne indispensable à ce point.

« Kylian Mbappé, c’est l’homme du match et l’homme de l’année. Il faut absolument le garder. Il a encore été double buteur. J’ai une image en tête : sa joie après le 6e tir au but victorieux. Je ne connais pas la suite de son histoire. Tout le monde attend sa parole, presque plus que la venue d’un nouveau Pape. Mais j’ai compris quelque chose hier soir : si personne n’est irremplaçable, Mbappé est plus irremplaçable que d’autres. Ce n’est pas de moi, c’est de Coluche. Mais c’est avec lui que le PSG remportera la Ligue des champions. De quoi nous donner des remords par rapport au match de Manchester City. L’histoire aurait été différente. Le PSG doit TOUT faire pour le conserver » a lâché le consultant, qui n’imagine pas une seconde le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé à l’avenir. Pour rappel, l’ancien Monégasque est en fin de contrat dans un an et doit annoncer d’ici la fin de la saison s’il prolonge ou s’il quitte le PSG cet été.