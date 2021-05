PSG : Prolongation pour Mbappé, ce signe ne trompe pas !

Dans : PSG.

Impossible de savoir de quoi Kylian Mbappé a besoin pour apposer sa signature au bas de la dernière page de sa prolongation au PSG.

Certainement d’un salaire copieux, de quelques garanties sur son avenir, et d’un recrutement de gala pour lui faire comprendre que le Paris SG vise encore plus haut dans les années à venir. Mais si cela peut compter, Mauricio Pochettino sait aussi se charger de la promotion. Ces derniers jours, l’entraineur du Paris SG n’a cessé de répéter à quel point il tenait à voir son attaquant rester dans la capitale pour les années à venir, et combien son équipe dépendait de lui comme force offensive pour aller chercher le titre européen. Des propos qui ont fait mouche car rarement Kylian Mbappé n’aura montré une telle proximité avec son entraineur que ce mercredi. Lors du match face à Montpellier, le champion du monde tricolore a littéralement mis la défense adverse au supplice, avec un doublé de gala, et une longue accolade avec Pochettino. Une chose rare et appréciable pour Jérôme Rothen, qui veut y voir un signe que les choses vont dans le bon sens entre le PSG et Kylian Mbappé.

« Cela se joue à peu de choses parfois les prolongations de contrat. Mbappé doit avoir une idée dans sa tête, il réfléchit. Cela se voit sinon il aurait déjà signé depuis un bon bout de temps. Il y a certainement l’offre du Real Madrid si c’est au Real Madrid qui a du mal à arriver. Le fait d’avoir cette relation-là avec Pochettino peut aider. Le fait qu’il se sente bien physiquement et psychologiquement et dans sa gestuelle. Il y a des signes qui ne trompent pas. Après son deuxième but, Mbappé va dans les bras de Pochettino. Il ne l'a jamais fait depuis qu'il est au PSG ! Pour aucun entraineur, jamais ! C’est de bon augure pour une prolongation », a avancé le consultant et ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC. Chacun son interprétation, mais en tout cas, Kylian Mbappé ne prend pas la Coupe de France par-dessus la jambe en cette fin de saison, puisqu’il a suivi avec nervosité puis soulagement la séance de tirs au but finalement victorieuse face à Montpellier ce mercredi soir.