PSG : Mbappé encore sifflé, il accuse

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Lors de la présentation de la composition du PSG contre Clermont samedi après-midi, une partie du Parc des Princes a une nouvelle fois sifflé le nom de Kylian Mbappé. Stéphane Bitton a exprimé sa colère. Cette situation ne peut plus durer.

Le PSG n’avait plus joué à domicile depuis presque un mois avec la réception de Strasbourg, le 14 août dernier (4-2). Quatre semaines sont passées depuis, le marché des transferts estival a fermé ses portés. Et pourtant, une chose n’a pas changé : Kylian Mbappé a encore été sifflé par une partie du public au Parc des Princes, avant le match, au moment de l’annonce du onze. Certains supporters ne pardonnent pas au champion du monde 2018 sa volonté de rejoindre le Real Madrid, et surtout de ne pas prolonger. Pourtant, Kylian Mbappé continue d’être absolument irréprochable et surtout décisif sur le terrain. Avec déjà quatre buts et deux passes décisives, l’attaquant français est, pour changer, l’homme fort du PSG. En colère, Stéphane Bitton a été clair dans son billet d’humeur au micro de France Bleu Paris : ces sifflets doivent cesser immédiatement.

Ceux qui sifflent Mbappé ne sont pas des supporters du PSG

« Je ne comprends pas les sifflets d’une partie des spectateurs du Parc des Princes qui accompagnent le nom de Kylian Mbappé à l’annonce de l’équipe ! Je préfère les appeler des spectateurs plutôt que des supporters parce que ce n’est pas l’image et la notion que je me fais du métier de supporters dans un stade. Un supporter est là pour encourager son équipe, pour être là dans les bons comme dans les mauvais moments (…) Je veux bien que le stade soit un défouloir, un remède à toutes les frustrations mais je ne cautionnerai jamais une telle attitude ! (…) Ce qu’on lui reproche surtout à Mbappé c’est le fait qu’il n’ait pas déclaré son amour éternel au Paris Saint-Germain. Mais il faut être sacrément utopiste pour croire à cette valeur en 2021. Le football est un jeu mais aussi un business sans état d’âme qui véhicule des sommes d’argent qui laisse peu de place aux sentiments. Samedi face à Clermont, il a encore été décisif avec le PSG (…) et c’est ce qu’attendent les vrais supporters », a lâché l’éditorialiste, particulièrement agacé. Kylian Mbappé a en revanche été applaudi à sa sortie du terrain à la 78e minute. « Vous n’êtes pas contents ? But », comme dirait le principal intéressé.