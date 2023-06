PSG ‍: Le vrai salaire d’Asensio dévoilé, Paris a bien changé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En fin de contrat dans quelques jours du côté du Real Madrid, Marco Asensio va logiquement poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais pas avec le salaire mirobolant sorti dans la presse.

Après avoir passé huit ans sous le maillot du Real Madrid, Marco Asensio va découvrir un nouveau championnat en signant au PSG. Si sa signature n’est pas encore officielle, sachant qu’il ne sera libre qu’à partir du 1er juillet prochain, l’attaquant de 27 ans va bien parapher un nouveau bail avec Paris, potentiellement jusqu’en 2027. Avec un très gros salaire à la clé ? Pas forcément. Si les rumeurs venant de l’étranger annoncent un salaire de 10 millions d’euros par an pour l'international espagnol, la vérité serait très éloignée.

« Asensio pour 5 millions d’euros la saison, c’est cohérent »

Le PSG ne sur-payera plus aucun joueur en termes de salaire et ne fera d'ailleurs pas d'offre démente à Bernardo Silva.

Puisque selon les informations de Jérôme Rothen, Asensio va toucher 5ME par saison au PSG. « Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Asensio. Certains parlaient de 10 millions par année, mais non ! C’est moitié moins. Quand tu prends un joueur comme Asensio pour 5 millions d’euros la saison, je trouve ça totalement cohérent. Libre à chacun d’avoir un avis sur Asensio, sur son apport…etc. Il vient pour le projet sportif du PSG, pas pour le salaire. La grille des salaires folle au PSG, c’est fini. Tant mieux si le club a décidé de prendre une décision différente », a lancé le présentateur de RMC.

« Que le PSG ne surpaye plus les joueurs, c’est étonnant »

Une annonce qui choque Jean-Michel Larqué. « Je ne me remets pas de cette info non. Que le PSG ne surpaye plus les joueurs, c’est étonnant. Car depuis 10 ans, Paris a toujours surpayé les joueurs recrutés », a expliqué le consultant de RMC, qui manie l'ironie pour s’étonner du fait que le PSG commence enfin à faire des transferts plus cohérents sur le mercato.