PSG : Thierry Henry fatigué par les anti-Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi après-midi, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du Parc des Princes avant le match entre le PSG et Clermont (4-0).

Certains supporters du Paris Saint-Germain reprochent toujours à Kylian Mbappé ses envies d’ailleurs et son refus catégorique de prolonger en faveur du club de la capitale. Samedi, au fil de l’après-midi, les sifflets se sont estompées, d’autant plus que Kylian Mbappé a marqué ce qui est déjà son quatrième but de la saison. Au micro de Prime Video dans l’émission « Dimanche soir Ligue 1 », Thierry Henry a évoqué les sifflets dont Kylian Mbappé a été victime. Et pour la légende de l’Equipe de France et d’Arsenal, les supporters du PSG n’ont absolument aucun intérêt à siffler ainsi l’un de leur meilleur joueur, si ce n’est le meilleur. Pour le consultant d’Amazon, il est clair que Kylian Mbappé doit être défendu et supporter de la même manière que tous les autres joueurs jusqu’à la fin de la saison.

Henry ne valide pas les sifflets contre Mbappé

« C’est de bonne guerre, mais je ne suis pas d’accord. Depuis le début, lorsqu’il est sur le terrain il est bon. Il aurait pu passer ce match avec son problème de mollet, mais il est là, il ne se cache pas. Après j’arrive à comprendre la position des supporters, mais personnellement, je l’applaudis et je l’applaudirai encore » a lancé Thierry Henry, toujours très élogieux envers Kylian Mbappé, et qui ne donnera jamais raison aux haters de l’international tricolore. La position de Thierry Henry est d’autant plus limpide que l’ex-attaquant du FC Barcelone a rappelé le professionnalisme de Mbappé, dont l’état d’esprit a toujours été impeccable malgré ses envies de départ. Face à Clermont, l’ancien Monégasque a encore prouvé sa bonne foi en jouant malgré une douleur au mollet, qui l’avait notamment privé des matchs de l’Equipe de France contre l’Ukraine et la Finlande.