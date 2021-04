PSG : Mbappé en mode « ne me parles pas de mercato »

Dans : PSG.

Arrivé au PSG en 2017 alors qu’il n’était encore qu’un grand espoir du football français, Kylian Mbappé connait pour la première fois de sa carrière une incertitude au sujet de son avenir.

A désormais un an de la fin de son contrat, l’attaquant français tergiverse visiblement et cela ne fait pas les affaires du PSG, qui sera au dos du mur dans quelques semaines, à l’issue de la saison. Impossible pour le club francilien de prendre le risque de voir son prodige partir libre dans un an. Et pour le moment, toujours pas de prolongation en vue, alors que des discussions sont toujours en cours selon Leonardo. Pendant ce temps, la presse espagnole n’est pas la dernière à en remettre une couche, comme quand il s’agit cette semaine de dévoiler que Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas prolonger et de rejoindre le Real Madrid coûte que coûte. Pas de quoi perturber l’attaquant du Paris SG, et c’est Mauricio Pochettino en personne qui l’assure.

« C’est quelque chose auquel on est habitué. Quand on parle de top clubs et de tops joueurs comme Kylian Mbappé, qui est de niveau mondial, il y aura toujours des rumeurs. Le plus important, c’est que Kylian est tranquille. Il est concentré sur l’équipe et l’aider à atteindre les objectifs. Kylian possède une grande maturité malgré son âge. Le club comme le joueur essayent de parvenir à un accord pour que Kylian reste avec nous longtemps. C’est le désir du club, qui y travaille. On ne peut pas contrôler ce qu’il se passe en dehors. Un effet sur ses performances ou l’ambiance de l’équipe? Zéro, aucune conséquence », a livré l’entraineur du Paris SG en conférence de presse. Difficile de donner tort à Mauricio Pochettino, car dans les grands matchs, Mbappé répond pour le moment présent, et ce peu importe les rumeurs sur son avenir. Cela tombe bien, aucun accord n’est en vue entre l’ancien monégasque et le PSG, et cela devrait durer jusqu’à la fin de la saison.