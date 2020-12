PSG : Mbappé égoïste, la vilaine accusation tombe

Dans : PSG.

Totalement usé physiquement, Kylian Mbappé a débuté sur le banc face à Lyon ou encore Lille ces deux dernières semaines.

L’attaquant du PSG a enchaîné les matchs au cours de l’année 2020 et son corps tire clairement le signal d’alarme. Un coup dur pour Paris dans la course au titre dans la mesure où l’international français a cruellement fait défaut à l’équipe de Thomas Tuchel dans les chocs contre Lyon (0-1) et Lille (0-0). Aux yeux d’Eric Di Meco, Kylian Mbappé est en partie responsable de cette situation, lui qui a toujours fait savoir à son entraîneur qu’il souhaitait disputer tous les matchs dans leur intégralité afin d’empiler le plus de but possible. Une attitude qui se paie aujourd’hui avec des absences dans les gros chocs de Ligue 1.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs, qui plus est des attaquants, qui aiment sortir mais là il y a un problème. À un moment, il va falloir qu’il pense à la gestion de la saison et la gestion de l’intérêt de son employeur. Parce que l’intérêt de son employeur c’était qu’il soit présent plus contre Lyon et Lille que contre Lorient. J’ai l’impression qu’il joue contre Lorient, ça se passe très bien, il marque, et il sait que quand ça va bien au PSG ça peut aller très vite et il peut encore marquer deux buts en fin de match au lieu de sortir à la 60e ou 70e comme c’est préconisé par le staff médical. Bien sûr que le coach a une responsabilité mais le joueur à une grande responsabilité. L’intérêt du PSG, et je me répète, c’était qu’il joue contre Lille et qu’il joue plus contre Lyon. Kylian Mbappé pense à sa performance personnelle, à son intérêt de mettre des buts contre Lorient, au lieu de jouer trois jours après contre Lille. Un joueur comme lui, qui est important pour le PSG, s’il doit sortir à la 60e minute lors de certains matches pour jouer le prochain match, il va falloir qu’il baisse les cornes et qu’il le fasse » a lâché sur RMC Eric Di Meco, pour qui Kylian Mbappé doit absolument apprendre à mieux gérer son physique pour la suite de sa carrière.