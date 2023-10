PSG ‍: Mbappé devient banal, Luis Enrique n’y comprend rien

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très décevant face à Newcastle (4-1) mercredi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé traverse une période plus difficile. L’attaquant du Paris Saint-Germain suscite quelques interrogations sur sa forme du moment. Des commentaires qui agacent l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Kylian Mbappé ne nous a pas habitués à ça. Muet contre Newcastle mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain vient de terminer son troisième match consécutif sans trouver le chemin des filets. Pire encore, le Français a rendu une copie très décevante à St James’ Park, d’où les interrogations sur sa forme du moment. On peut en effet se demander si Kylian Mbappé ne subit pas les conséquences de son été particulier.

🗣💬 @DanielRiolo : "Quand Luis Enrique nous dit que Mbappé, il n'y a pas de problème, qu'il est à 100%... Vu les prestations de Mbappé sur les derniers matches, on voit bien qu'il n'est pas à 100%, donc il ment." pic.twitter.com/RqXZx3RqZY — After Foot RMC (@AfterRMC) October 4, 2023

Pour rappel, l’ancien joueur de l’AS Monaco, considéré comme un indésirable à cause de son refus de prolonger, n’a pas effectué la même préparation que ses coéquipiers. Luis Enrique a donc été interrogé sur les performances de son buteur. L’occasion pour l’entraîneur parisien de pousser un coup de gueule sur le traitement médiatique réservé à Kylian Mbappé. « Je me souviens qu'il y a deux ou trois semaines, dans cette même salle, on m'a demandé ici si on était Kylian-dépendant parce qu'il venait de marquer sept ou huit buts », a rappelé l’Espagnol aux journalistes.

Luis Enrique s'agace

« Maintenant, vous me demandez ce que Kylian doit faire parce qu'il n'a pas marqué sur ses derniers matchs... Il faut être un peu plus normal. Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états tout au long d'une saison. Ce n'est ni Superman quand il marque huit buts et ce n'est pas un joueur normal quand il ne marque pas. Tout n'est pas blanc ou noir, il y a tout le temps des nuances. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. C'est un joueur décisif. Mon objectif en tant qu'entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu'on ne voit pas ses défauts », a tempéré Luis Enrique avant le déplacement à Rennes dimanche soir.