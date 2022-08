PSG : Mbappé dépasse Benzema et écrase l’Europe

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un triplé à Lille (1-7) dimanche en Ligue 1, Kylian Mbappé continue d’affoler les statistiques. L’attaquant du Paris Saint-Germain alimente des chiffres impressionnants depuis le début de l’année civile. Et s’offre le statut de meilleur buteur parmi les cinq principaux championnats européens.

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de retrouver ses bonnes habitudes. Absent lors du Trophée des Champions face à Nantes (4-0), puis lors du déplacement à Clermont (0-5) en Ligue 1, l’attaquant du Paris Saint-Germain a entamé sa saison sur des bases élevées. Son but contre Montpellier (5-2) n’était qu’un aperçu avant le triplé réussi à Lille dimanche, soit quatre réalisations qui font de lui l’actuelle référence sur le continent ! Car depuis le début de l’année 2022, personne ne fait mieux que le Parisien niveau statistiques. De quoi forcément réjouir les dirigeants qataris du PSG qui ont consenti à faire d'énormes efforts afin de ne pas laisser leur numéro 7 rejoindre le Real Madrid en obtenant une prolongation jusqu'en 2025.

Le PSG compte un buteur de luxe

Meilleurs buteurs dans un club du Top 5 européen en 2022 :



🇫🇷 Kylian Mbappé 28⚽️

🇫🇷 Karim Benzema 26⚽️

🇫🇷 Christopher Nkunku 23⚽

🇵🇱 Robert Lewandowski 22 ⚽️ #RealSociedadBarca — Stats Foot (@Statsdufoot) August 21, 2022

Kylian Mbappé compte désormais 28 buts en Ligue 1 sur l’année civile, ce qui représente la meilleure performance dans les cinq principaux championnats européens. L’ancien joueur de l’AS Monaco a en effet dépassé son compatriote Karim Benzema (26 buts) avec qu’il partageait la tête de ce classement devant un autre Français, à savoir Christopher Nkunku (23 buts). Double buteur contre la Real Sociedad (1-4), le Barcelonais Robert Lewandowski ne totalise que 22 unités. C’est dire la performance de Kylian Mbappé, qui domine aussi le classement des meilleurs buteurs toutes compétitions confondues (clubs et sélections compris) en 2022. Des chiffres qui ne doivent pas être relativisés puisque l'attaquant du PSG a également été buteur lors du parcours en Ligue des champions, marquant notamment à l'aller et au retour contre le Real Madrid de Karim Benzema.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L’international tricolore, grâce à ses trois réalisations avec l’équipe de France cette année, a inscrit 31 buts au total. Et devient le seul à avoir atteint la barre des 30 unités parmi les joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats. Les statistiques sont déjà impressionnantes et l’on peut facilement imaginer que ces chiffres évolueront très rapidement. Si le Paris Saint-Germain continue de surclasser ses adversaires en Ligue 1, et si les Bleus réalisent un bon parcours en Coupe du monde, la barre pourrait monter très haut d’ici décembre prochain. De quoi donner à Kylian Mbappé une bonne rampe de lancement pour la course au Ballon d'Or 2023. Car le champion du monde 2018 ne masque pas que si Karim Benzema est le favori logique pour l'édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel du football, il rêve de gagner le Ballon d'Or à son tour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lors d'une récente interview accordée à France Football, qui organise le Ballon d'Or, le joueur du PSG avait confié ses ambitions de manière très franche. « Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense. (...) Depuis deux ans, je pense que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matchs couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux », avait lancé Kylian Mbappé. En alignant les triplés et les masterclass avec Paris et l'équipe de France, nul doute que ce trophée sera rapidement dans son armoire à trophées, reste à savoir quand.