Ballon d’Or : Mbappé se place pour l’après-Benzema

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Inclus dans la liste des 30 nommés, Kylian Mbappé s’attend à voir Karim Benzema remporter le Ballon d’Or cette année. Mais pour les éditions suivantes, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne cache pas ses ambitions.

Si les absences de Lionel Messi et de Neymar font beaucoup parler, la nomination de Karim Benzema pour le Ballon d’Or n’a surpris personne. L’attaquant du Real Madrid fait figure de grand favori après son excellente saison. Le Français a en effet porté les Merengue vers les sacres en Liga et en Ligue des Champions. Aucun doute possible, le Merengue sera bien le vainqueur, confirme Kylian Mbappé, qui se place en deuxième position.

« Mon top 3 cette saison ? (Longue réflexion) Je dirais Benzema, moi et Mané, a répondu le buteur du Paris Saint-Germain à L’Equipe. Si Benzema est sûr de gagner ? Forcément. Il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des Champions en étant souvent décisif... A la place de Karim, si je ne gagne pas là, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or. (Il s'esclaffe). »

De son côté, Kylian Mbappé ne peut s’empêcher d’en rêver. D’autant que l’ex-Monégasque se considère comme un sérieux prétendant pour les années à venir. « Moi, je n'ai jamais quitté le Top 10 (7e, 4e, 6e et 9e). C'est la preuve que je commence petit à petit à m'installer dans la tête des jurés, a souligné le Parisien. (...) Le Ballon d'Or fait partie des grands rendez-vous des top joueurs. On l'inscrit dans "notre" calendrier personnel et on le met dans un coin de notre tête, bien sûr. Désormais, je pense que j'appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels. »

Mbappé croit en ses chances

« Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense. (...) Depuis deux ans, je pense que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matchs couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux. (...) Je crois que désormais je fais partie des quatre-cinq noms qui reviennent régulièrement », a estimé Kylian Mbappé, conscient que le Mondial 2022 avec l’équipe de France influencera largement les votes du Ballon d’Or 2023.