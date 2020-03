PSG : Mbappé déjà invité à la table de Cristiano Ronaldo, c’est bluffant

Dans : PSG.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs attaquants du monde grâce à ses performances à Monaco, au PSG et avec l’Equipe de France.

Triple vainqueur de la Ligue 1, demi-finaliste de la Ligue des Champions et champion du monde, l’attaquant du Paris Saint-Germain a un palmarès long comme le bras. Si jeune, cela force le respect. En France bien-sûr, mais également au-delà puisque dans une interview accordée au site officiel de l’Inter Milan, le défenseur slovène Milan Skriniar a d’ores et déjà placé Kylian Mbappé à la hauteur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Un bel hommage qui flattera l’ego du buteur du PSG…

« Plusieurs attaquants m'ont posé des soucis. Lionel Messi, il dézone beaucoup donc difficile de le suivre, Cristiano Ronaldo par sa puissance tout aussi dur et Mbappé part au quart de tour aussi. Mais en tout cas, ma première expérience contre Ibrahimovic durant le derby a été très dure. Il donne de sa personne et protège très bien le ballon. J'espère faire mieux au match retour » a indiqué le défenseur de l’Inter Milan, pour qui Kylian Mbappé mange donc déjà à la table des deux extra-terrestres du football mondial. Un avis qui divisera tout de même, l’irrégularité de Kylian Mbappé et sa fâcheuse tendance à jouer un peu trop personnel ayant tendance à irriter les observateurs. Mais, rappelons-le si nécessaire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tout comme Zlatan Ibrahimovic d’ailleurs, n’affichaient pas de telles statistiques au même âge. La preuve que Kylian Mbappé est un phénomène à part, ce que Milan Skriniar a bien compris…