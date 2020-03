PSG : Mbappé est sur le toit du monde, pas Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Parfois critiqué pour son individualisme ou son comportement râleur sur le terrain, Kylian Mbappé réalise tout de même une saison exceptionnelle au PSG avec 30 buts inscrits et 17 passes décisives.

Des chiffres colossaux qui font sans conteste de l’attaquant du Paris Saint-Germain l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, si ce n’est le meilleur. Mais à l’échelle européenne, où se situe Kylian Mbappé ? C’est la question à laquelle Ilkay Gundogan, le milieu de terrain de Manchester City, très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, a répondu lors d’un échange avec ses followers. Et pour l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund, il ne fait absolument aucun doute que, sur la forme du moment, Kylian Mbappé figure dans le top 3 des meilleurs joueurs de la planète. Au contraire de Cristiano Ronaldo…

« Mon top 3 des meilleurs joueurs du monde en ce moment ? 1er : Messi ; 2e : De Bruyne et 3e : Mbappé » a tweeté le milieu de terrain de Manchester City, pour qui il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé est déjà sur le toit du monde en dépit de son jeune âge et de ses prestations parfois critiquées dans les grands matchs de Ligue des Champions. Visiblement, le Paris Saint-Germain est sur la même longueur d’onde que Gundogan puisque Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont d’ores et déjà fermé la porte à un départ de l’international tricolore lors du prochain mercato. Et tout l’enjeu des prochaines semaines pour le club de la capitale sera de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, dont le bail actuel expire en juin 2022, et qui figure toujours dans les radars du Real Madrid dans l’optique de l’été 2021.