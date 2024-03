PSG ‍: Mbappé contre Luis Enrique, L’Equipe a choisi son camp

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au lendemain du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims (2-2), le journal L’Equipe n’a pas épargné le club francilien et son entraîneur Luis Enrique. Ce qui n’est pas passé inaperçu.

A force de plaisanter ou d’esquiver les questions gênantes, Luis Enrique ne s’est pas fait que des amis dans les médias. Et c’est peut-être ce qui explique les choix de L’Equipe pour son édition du jour. Au lendemain du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, le quotidien sportif a anglé son compte-rendu autour d’un Kylian Mbappé encore laissé sur le banc au coup d’envoi. Mais ce n’est pas tout.

Luis Enrique critiqué dans L'Equipe

Le journal a aussi évoqué la mise à l’écart d’Ethan Mbappé depuis l’annonce du départ de son frère. Et a interrogé des acteurs de Ligue 1 sur les choix de l’entraîneur parisien. Enfin, le journaliste Vincent Duluc a écrit un édito dans lequel Luis Enrique n’est pas épargné sur la gestion de Kylian Mbappé. « Soit il pense réellement qu'il doit préparer la saison prochaine dès maintenant, et c'est très inquiétant, soit il ne le pense pas mais se fiche du monde, et c'est assez insultant », a commenté notre confrère.

« (...) Il est normal, pour Mbappé, Dembélé ou Donnarumma d'aller sur le banc ? Certes, mais tout ce qui est défini comme normal pour Mbappé, aujourd'hui, ne l'était pas avant que le capitaine de l'équipe de France annonce son départ, a-t-il comparé. Et on a le droit de douter que le PSG et son entraîneur aient intérêt à continuer d'apporter une réponse politique à une question sportive. » Ce traitement n’a pas échappé aux observateurs parisiens, à commencer par Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris-United.

Un résumé de PSG-Reims anglé 100% sur Mbappé (qui n'a pourtant joué que 20'), un papier sur le frangin qui n'a pas le niveau mais qui a disparu du groupe (quelle honte non ?), un article pour savoir si Luis Enrique a raison de gérer son groupe comme il l'entend et un petit édito… pic.twitter.com/LTA1HmMa7a — Nikop17 (@nikop17) March 11, 2024

« Un résumé de PSG-Reims anglé 100% sur Mbappé (qui n'a pourtant joué que 20 minutes), un papier sur le frangin qui n'a pas le niveau mais qui a disparu du groupe (quelle honte non ?), un article pour savoir si Luis Enrique a raison de gérer son groupe comme il l'entend et un petit édito de Duluc pour faire passer le coach pour un incompétent, a constaté le membre de Paris United. Une belle semaine qui débute les amis. On sent que l'espoir d'une élimination mercredi face à Nice (en quarts de finale de Coupe de France, ndlr) va monter crescendo. Tout ce seum dans mes veines. » Il est vrai que Luis Enrique semble attendu au tournant.