PSG : Paris, LdC, Matuidi, Areola... Buffon et sa fuoriclasse

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Officiellement présenté à la presse ce lundi, Gianluigi Buffon a expliqué les raisons de son choix de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Trois jours après avoir signé un contrat d'un an, plus une saison en option, Gianluigi Buffon a effectué ses premiers pas en tant que joueur parisien au sein du club de la capitale française en ce début de semaine. Un véritable honneur pour le mythique gardien italien, qui ne regrette pas du tout d'avoir opté pour le PSG pendant ce mercato d'été, suite à son départ de la Juventus, après 17 ans de bons et loyaux services.

« Je suis très content d'être ici. Je ressens une énergie particulière dans la magie de Paris. Les contacts ont débuté en mai. J'avais d'autres plans à la base, mais la vie est imprévisible. Cette nouvelle aventure m'excite, grâce à l'enthousiasme de la direction et des supporters. La Ligue des Champions ? Ce n'est pas une obsession. Je veux encore m'améliorer en tant qu'homme. Mais ce serait de la folie de dire qu'on va remporter la Ligue des Champions. Mon rôle ? On ne m'a pas dit que j'allais être titulaire. Je dois gagner ma place. Je veux faire tout mon possible pour que mes coéquipiers puissent faire de leur mieux. Mais je veux montrer que je suis encore un grand gardien de but. Combien d'années il me reste à jouer ? Je ne compte plus... J'ai envie de jouer jusqu'à ce que mon corps me dira d'arrêter. Matuidi ? Il m'a dit que Paris avait besoin d'un joueur comme toi. Connaissant l'affection qu'a Blaise à mon égard, je lui ai fait confiance. Pourquoi est-ce qu'un gardien de but de 40 ans ne pourrait pas encore avoir des émotions ? J'arrive aujourd'hui à Paris avec l'énergie d'un enfant ! Le PSG est le club que je suivais le plus ces dernières années... », a expliqué, en conférence de presse au Parc des Princes, Buffon, qui fait donc un pas vers Alphonse Areola, alors qu'il sera suspendu lors des trois premiers matchs de la Champions League. La classe à l'italienne !