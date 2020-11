PSG : Mbappé chambre en plein match, il rit jaune

Dans : PSG.

En l’espace de quelques semaines, Julian Nagelsmann est passé par toutes les émotions avec son RB Leipzig face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le coach allemand a en plus été chambré par Mbappé.

Lors du Final 8 de Lisbonne, en août dernier, l'entraîneur allemand avait d’abord pris une leçon de réalisme avec une défaite 0-3 dans le dernier carré de la C1. Puis cette saison, grâce à un heureux hasard, le PSG et Leipzig sont tombés dans la même poule. Et après avoir connu la victoire à domicile contre Paris au début du mois (2-1), Julian Nagelsmann a une nouvelle fois subi la loi de l’équipe de Thomas Tuchel au Parc des Princes mardi (1-0), sur un penalty de Neymar. Une rencontre au terme de laquelle l’entraîneur de 33 ans avait pesté, contre la VAR et la malchance de sa formation. « Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre accorde un pénalty sur cette faute. Il n’y a pas de contact. C’est une erreur. Si la VAR ne sert à rien, autant l’arrêter. On était la meilleure équipe. On a eu plus d’occasions que le PSG. On devait rentrer avec un point, au moins, qui aurait été mérité. Mais c’est le sport, le PSG a gagné », avait lancé Nagelsmann sur Sky Sports.

D’ordinaire très calme, le coach allemand était donc agacé après PSG-Leipzig. Peut-être à cause de Kylian Mbappé ? Vu que selon RMC, le champion du monde a chambré Nagelsmann en plein match. « Cette soirée étouffante n’a pas empêché Mbappé de plaisanter brièvement avec Nagelsmann lors d’un arrêt de jeu. "Ça va coach, vous voulez jouer ?", lui a lancé l’attaquant parisien, tout sourire », révèle la radio nationale. Pas sûr que cette attitude de Mbappé plaise aux supporters du PSG, sachant que l'international français n’est pas trop en position de la ramener, lui qui n’a toujours pas marqué en Ligue des Champions en 2020…