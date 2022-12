PSG : Mbappé c’est 300 millions, le Qatar nargue le Real

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une Coupe du monde à couper le souffle avec la France, Kylian Mbappé est toujours ciblé par le Real Madrid.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé est toujours dans les petits papiers du Real Madrid au mercato. Certes, le club merengue a été échaudé par le refus de l’avant-centre de 24 ans l’été dernier, qui a préféré signer une prolongation de contrat au PSG à la surprise générale, plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Cela étant, Florentino Pérez rêve de l’ancien Monégasque depuis des années et n’a pas définitivement renoncé à son projet. C’est ainsi que le Real Madrid pourrait lancer un nouvel assaut pour recruter Kylian Mbappé l’été prochain, à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Mais selon le site Defensa Central, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain vont fixer un prix astronomique afin de refroidir le champion d’Espagne en titre.

Le PSG fixe le prix de Mbappé à 300 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos estiment, sans doute à juste titre, qu’ils possèdent dans leur effectif le meilleur joueur de la planète actuellement. Leur raisonnement est d’autant plus valable après le Mondial sensationnel réalisé par Kylian Mbappé avec l’Equipe de France. Ainsi, selon le site Defensa Central, l’état-major du Paris Saint-Germain a fixé le prix de sa star à 300 millions d’euros pour le prochain mercato estival. Une somme délirante pour un joueur en fin de contrat douze mois plus tard, et qui démontre surtout que le PSG n’a aucunement l’intention de laisser filer son joueur à la fin de la saison. En fixant un tel prix, Nasser Al-Khelaïfi sait que le Real Madrid ne s’alignera pas et que Florentino Pérez sera plutôt dans l’optique de tenter de signer Kylian Mbappé un an plus tard, lorsque ce dernier sera libre, plutôt que de payer 300 millions d’euros.

Al-Khelaïfi espère prolonger Mbappé jusqu'en 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En adoptant cette stratégie, le Paris Saint-Germain veut gagner du temps. En effet, en conservant Kylian Mbappé l’été prochain, le club de la capitale française gagne un an. Cela laissera ensuite une saison entière pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, qui dispose dans son contrat d’une option pouvant lui permettre d’étendre son bail actuel jusqu’en juin 2025. Pour l’instant, Kylian Mbappé n’a toutefois pas envie d’activer cette option. Au contraire, selon la presse espagnole, le vice-champion du monde 2022 est plutôt dans l’optique de changer d’air à la fin de la saison. Reste que si le PSG confirme ses exigences monumentales à 300 millions d’euros, il sera très difficile pour le Real Madrid de s’aligner. Un constat également valable pour Manchester United ou encore Liverpool, qui sont également intéressés par la signature du natif de Paris, lequel va encore agiter le prochain mercato estival.