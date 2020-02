PSG : Mbappé avec Cristiano Ronaldo, la Juventus sort son joker !

Dans : PSG.

Décrit comme la cible prioritaire du Real Madrid l’été prochain, Kylian Mbappé intéresse aussi la Juventus Turin. En effet, le club italien a un plan pour devancer la Maison Blanche.

Depuis sa sortie contre Montpellier samedi, Kylian Mbappé fait beaucoup parler, y compris à l’étranger. Sans surprise, certains médias ont profité des tensions entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et son entraîneur Thomas Tuchel pour alimenter les rumeurs de départ. Il se dit que cette scène n’incitera pas le Français à prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour le Real Madrid, dont le coach Zinédine Zidane rêve d’accueillir son compatriote, mais aussi pour la Juventus Turin. Car selon les informations de Calciomercato, la Vieille Dame s’intéresse aussi à Mbappé.

Bien sûr, le champion d’Italie n’est pas du genre à réaliser le plus gros transfert de l’histoire. C’est pourquoi la Juve envisagerait de faire baisser la note en incluant son attaquant Paulo Dybala dans la transaction. Rappelons que le directeur sportif parisien Leonardo souhaitait d’abord attirer « la Joya » avant d’obtenir le prêt de l’autre Argentin Mauro Icardi l’été dernier. Peut-être l’occasion pour Mbappé de rejoindre son ancien idole Cristiano Ronaldo. Mais pour le moment, le PSG n’imagine pas un départ de l’international tricolore et met le paquet pour le convaincre de prolonger avant le prochain mercato. Histoire de s’éviter un long et pénible feuilleton estival…