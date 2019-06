PSG : Mbappé au Real Madrid d'ici un mois, l'info tombe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tout proche de rafler la mise dans le dossier Eden Hazard, le Real Madrid ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, Zinedine Zidane a la volonté de régénérer en profondeur cet effectif, et d’autres recrues sont attendues par le technicien français. Au milieu de terrain, avec la volonté de faire signer Paul Pogba, mais également en attaque pour épauler Benzema et donc probablement Hazard. Ce n’est pas un secret, dans ce secteur de jeu, le coach du Real rêve de Kylian Mbappé.

Et selon Fred Hermel, correspondant de RMC à Madrid généralement bien informé sur le champion d’Europe 2018, les chances de voir le natif de Paris rejoindre la capitale espagnole dès cet été sont de plus en plus importantes. « Je suis convaincu que Kylian Mbappé viendra au Real Madrid avant le 30 juin » a même lâché le journaliste sur la chaîne de télévision espagnole GOL. Une information qui ne manquera pas de faire réagir les fans de Paris, lesquels sont majoritaires à estimer que Paris ferait une grave erreur en laissant filer Kylian Mbappé, malgré les déclarations publiques très critiquées de ce dernier aux Trophées UNFP il y a trois semaines…