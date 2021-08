PSG : Mbappé au Real, Fred Hermel lâche son scoop

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Plus que tenté à l’idée de recruter Kylian Mbappé en cette fin de mercato estival, le Real Madrid va se prendre un mur du côté du Paris Saint-Germain. C’est en tout cas l’annonce faite par Frédéric Hermel.

Le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est loin d’être terminé. Si les épisodes se multiplient ces derniers mois, la partie finale ne pourrait intervenir qu’en 2022, quand le champion du monde arrivera au bout de son bail au sein du club de la capitale française. À moins que le Real Madrid arrive à faire un coup de maître avant la fin août ? En tout cas, le club espagnol y pense. Et ces derniers jours, les médias madrilènes l’ont confirmé : le Real va bel et bien passer à l’action pour tenter de racheter la dernière année de contrat de Mbappé. Une offre de 150 millions d’euros sera dégainée par Florentino Perez pour tenter de convaincre les deux autres parties de ce dossier. Malgré tout, le Real a quand même très peu de chances d’arriver à ses fins avec l’international français. Parole de Frédéric Hermel.

« Le PSG va dire non au Real »

« Le Real va essayer quelque chose. Ça peut être une offre médiatique par rapport aux supporters. Le fait que Messi arrive au PSG, ils se sont enflammés en Espagne, en disant que Mbappé va venir. L'arrivée de Messi va renforcer le fait que Mbappé va rester. Je ne vois pas le PSG, avec le coup de communication extraordinaire et le coup sportif avec l'arrivée de Messi, se permettre de contrebalancer ça négativement avec le départ de la star française. Le PSG va dire non au Real, même si le contact entre Florentino Perez et la famille Mbappé est constant depuis Monaco. Le Real ne va pas proposer 200 millions pour un an de contrat. Le Real n'est pas dans une situation économique catastrophique, ils ont fait 800.000 euros de bénéfices. La dette est tout à fait soutenable. J'ai parlé avec Florentino. Il fera avec Mbappé ce qu'il a fait avec Hazard, il attendra le bon moment. Même si Mbappé vient dans trois ans, il aura 25 ans. Zidane est arrivé à 28 ans. S'il y a une ouverture à 100 millions, ils le feront. A partir du moment où le PSG n'a pas de problème d'argent ni d'obligations financières, le Real sait que l'opportunité sera limitée », a expliqué le spécialiste du foot espagnol sur RMC, qui pense que Mbappé a envie de faire une saison aux côtés de Messi et Neymar pour tenter de remporter une Ligue des Champions historique.

💬 "Après 29 ans à Madrid, je m'installe à Paris. Je suis accueilli par les Grandes Gueules, à 11h40, pour une chronique du lundi au jeudi qui va s'appeler 'C'est ça la France'"@fredhermel se lance dans une nouvelle aventure sur RMC, tout en restant la voix du foot espagnol ! pic.twitter.com/rymmZOJu1w — RMC (@RMCinfo) August 16, 2021

C'est en tout cas la tendance très forte résumée par le journaliste de RMC et de L'Equipe qui a longtemps suivi de près le Real Madrid, même s'il a désormais décidé de rentrer en France pour aborder un peu plus régulièrement l'actualité générale sur l'antenne de la radio, avec une participation aux Grandes Gueules. En attendant, l'offre du Real Madrid pour Mbappé va donc probablement finir par arriver, mais ce sera sans grande conviction, connaissant la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi à conserver son joyau.