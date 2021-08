PSG : Le Real l'appelle, Mbappé lui dit oui !

Dans : PSG.

L'Espagne s'enflamme encore dans le dossier Mbappé. Marca annonce que l'attaquant du PSG a refusé une énorme offre de prolongation, et souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été pour éviter les problèmes à Paris.

C’est ce lundi que Kylian Mbappé doit prendre la parole pour éclaircir les questions sur son avenir. La Gazzetta dello Sport avait remis le feu à ce dossier ces derniers jours, assurant que l’attaquant parisien allait dévoiler son jeu dans les prochaines heures. Difficile de croire que le champion du monde 2018 s’expose ainsi alors que la situation se tend, à l’image des sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes quand son nom a été prononcé lors de la composition des équipes. Mais bien évidemment, cette information venue d’Italie a fait le bonheur des médias espagnols. Ce dimanche, Marca passe ainsi une nouvelle couche. Pas forcément sur une nouvelle approche du Real Madrid, mais plutôt sur la tension de plus en plus vive entre le PSG et son attaquant français.

Le même salaire que Neymar

Le journal madrilène l’affirme, Kylian Mbappé a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat, et donc qu’il comprendrait une vente dès cet été. Cela fait désormais deux semaines que cette situation est connue. A son retour de vacances, l’ancien monégasque a en effet vu une nouvelle offre pour une prolongation de contrat lui être effectuée. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi lâché pour Mbappé un salaire largement revu à la hausse, et similaire à celui de Neymar.

Mais aussi une durée inhabituelle puisque ce serait un contrat valable jusqu’en juin 2027. De quoi le garder pour une grande partie de sa carrière à Paris. « Je ne veux pas renouveler » aurait bien fait comprendre Mbappé, pour qui la question ne repose pas sur le recrutement, son salaire ou les ambitions sportives du Paris SG. Son souhait est de rejoindre le Real Madrid, et Marca l’affirme, il aimerait que cela se fasse dès cet été, histoire d’être tranquille avec l’accueil du public parisien, mais aussi de rapporter de l’argent au PSG, qui a misé gros sur lui et l’a toujours bien traité.

En attendant, Kylian Mbappé est concentré sur ce qu’il fait de mieux, à savoir jouer au football. Pour son premier match à domicile de la saison, il a fait oublier les sifflets en participant activement à un but marqué finalement contre son camp par Ajorque, et en délivrant deux véritables offrandes pour Draxler et Sarabia face à Strasbourg. Voilà qui porte déjà à trois son nombre de passes décisives en deux matchs, signe que dans les jambes et dans la tête, l’international français est déjà au rendez-vous.