PSG : Mbappé a pris un rouge, sa réaction est cash

Dans : PSG, Ligue 1.

Expulsé en toute fin de match pour un second carton jaune après une réaction d'agacement suite à une grosse faute sur lui, ce samedi contre Nîmes, Kylian Mbappé ne regrette pas d'avoir eu ce comportement. Bien au contraire, le champion du monde a clairement fait savoir que jamais il ne restera de marbre face à ces gestes qu'il considère anormaux à son encontre.

« Non, non, je ne regrette pas mon mon geste. Ce geste, si je devais le refaire je referai et je m'excuserai après auprès des supporters. Je ne peux pas tolérer ce genre de faute », a très fermement prévenu l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Reste à savoir ce que la commission de discipline décidera suite à cette expulsion et à ces propos qui ne plaisent jamais à certains arbitres très pointilleux.