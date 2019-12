L1 : Neymar et Delort s'invectivent après le match

Dans : PSG.

Il y avait de l'électricité dans l'air même après le coup de sifflet final du match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, la fin de la rencontre, et notamment le comportement de certains supporters héraultais à l'encontre de Keylor Navas ayant remis de l'huile sur le feu. Mais c'est en rentrant dans les vestiaires que le ton est légèrement monté entre Neymar et Andy Delort sur le thème du « respect ».

Alors que le staff du PSG tentait d'éviter que le Brésilien aille au contact de l'attaquant du MHSC, Neymar a préféré aller voir directement Andy Delort. Mais heureusement, à part des mots, l'histoire en est restée là, les deux joueurs étant suffisamment intelligents pour comprendre qu'il ne fallait pas aller trop loin dans l'invective, même si la présence d'une caméra de Canal+ a forcément donné du relief à cette situation chaude.