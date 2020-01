PSG : Mbappé a le melon, Wenger lui conseille de le garder

Dans : PSG.

Fan de Kylian Mbappé, Arsène Wenger voit grand pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le dirigeant français voit son compatriote poursuivre sur sa lancée, si possible avec la même personnalité.

Considéré comme le meilleur joueur de sa génération, Kylian Mbappé a des admirateurs un peu partout dans le monde du football, y compris au sein de la FIFA. En effet, le nouveau dirigeant de l’instance internationale Arsène Wenger fait partie du grand fan club de l’attaquant du Paris Saint-Germain. L’ancien coach d’Arsenal apprécie évidemment ses qualités, mais aussi sa tendance à clamer haut et fort ses énormes ambitions. Si certains y voient un signe d’arrogance, l’Alsacien, lui, est totalement conquis et conseille au Parisien de ne rien changer.

« Il a le talent et les qualités pour égaler l’Argentin (Messi). Il a du Ronaldo (le Brésilien) en lui. Il lui est même supérieur au même âge, a comparé Arsène Wenger pour le journal Le Figaro. Tout dépend de ce qu’il se fixe comme priorité, mais je n’ai pas vu beaucoup de garçons, et j’en ai vu passer, avec un palmarès aussi fourni à cet âge-là. Son ambition ? J’adore ça. Il ne faut surtout pas qu’il le perde ou l’estompe. Cela veut dire qu’il place la barre très haut. Le but de sa vie, c’est d’être très en haut, rien d’autre. » Comme beaucoup d’autres entraîneurs, Wenger aurait sûrement aimé accompagner Mbappé dans sa progression.