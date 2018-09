PSG : Mbappé à la place de Cristiano Ronaldo, l'Italie en rêve déjà

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Recruté par la Juventus Turin cet été contre 100ME au mercato, Cristiano Ronaldo a marqué ses premiers buts en Série A ce week-end.

Et si le Portugais est sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2022, on parle déjà de sa succession du côté des journaux italiens. Il faut dire que le président turinois a lancé une perche aux médias nationaux en confiant au Financial Times que la Juventus Turin allait tenter de recruter « le nouveau Cristiano Ronaldo » afin de lui succéder dès lors qu’il sera à la retraite. Pour Tuttosport, l’identité du futur CR7 ne fait aucun doute…

En effet, selon la gazette turinoise, un homme correspond parfaitement au profil que recherche la Juventus Turin à l’avenir : Kylian Mbappé. Egalement courtisé par le Real Madrid, l’international français pourrait intéresser la Juventus Turin dans un ou deux ans (s’il est toujours au PSG), selon les performances de Cristiano Ronaldo. Car l’idée de la Juve est véritablement de trouver un successeur à l’ancien buteur du Real Madrid, et non un concurrent. Sauf qu’en deux ans, il peut s’en passer des choses dans la carrière de Kylian Mbappé…