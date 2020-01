PSG : Mbappé 2020, le projet plus trop secret du Real Madrid ?

Dans : PSG.

En décidant de faire des économies au mercato d'hiver, le Real Madrid et Zinedine Zidane préparent-t-ils le transfert de Kylian Mbappé l'été prochain ? L'idée est dans l'air.

Zinedine Zidane l’a confié vendredi, il n’a nullement l’intention de changer son effectif, l’entraîneur français du Real Madrid estimant avoir les joueurs qu’il faut pour réussir une belle saison 2019-2020. Mais pour le correspondant de l’Equipe en Espagne, ce marché des transferts à 0 euro cache peut-être les opérations à venir des Merengue l’été prochain. Et qui dit mercato estival dit possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, une opération qui coûtera forcément une énorme fortune à la formation de Florentino Perez.

Garder du budget pour signer Kylian Mbappé

Et Antoine Simonneau de donner sa version sur la chaîne TV du média sportif. « Zidane n’aime pas bouleverser son effectif en cours de saison. Et il a raison de ne pas vouloir recruter lors de ce mercato d’hiver, la bonne nouvelle pour une fois c’est qu’en plus ses dirigeants sont du même avis que lui. Il a prouvé ces derniers mois que son Real Madrid était très compétitif, que ce soit sur le plan du jeu ou des résultats. Recruter, mais qui ? Qui est disponible ? Qui a le niveau du Real Madrid et peut apporter un plus par rapport aux joueurs qu’il a sous la main ? (...) Vaut mieux que le Real Madrid continue sur sa lancée, et garde son argent pour faire un ou des gros coups au mercato d’été, comme pourquoi pas la signature de Kylian Mbappé bien évidemment », explique le journaliste dans un scénario pas totalement inenvisageable au mercato d’été.