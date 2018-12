PSG : Mauvaise nouvelle pour le PSG, Dugarry craint le pire

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Contre toute attente, Manchester United a décidé de licencier José Mourinho, mardi en fin de matinée.

Une annonce qui a surpris, quelques heures seulement après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deux mois avant d’affronter le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, les Reds Devils changent donc d’entraîneur… et ce n’est absolument pas une bonne nouvelle selon Christophe Dugarry. Pourtant, le champion du monde 1998 semblait particulièrement craindre l’entraîneur portugais, lorsqu’il avait été invité à réagir au tirage au sort de la Ligue des Champions.

« C’est une mauvaise nouvelle pour le PSG, c’est certain. Il suffit que Pogba et Sanchez retrouvent leur niveau pour changer le visage de l’équipe. C’est la pire des nouvelles pour Paris. Il peut y avoir aussi des recrues cet hiver... Après le PSG est fort et a franchi des paliers. Manchester United, ça reste un effectif moins fort que celui du PSG. Mais attention car un entraîneur peut changer le visage d’un effectif. Il y a des très bons joueurs même s’il n’y a pas de joueurs hors normes » a expliqué sur RMC Sport un Christophe Dugarry qui ne sait plus très bien sur quel pied danser lorsqu’il évoque Manchester United et la future double confrontation contre Paris.