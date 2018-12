PSG : Man United vs Paris, « il n’y a pas photo » balance Dugarry !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une belle affiche pour les partenaires de Neymar, qui seront néanmoins largement favoris malgré le prestige de leur futur adversaire. C’est tout du moins l’avis de Christophe Dugarry, pour qui il n’y a carrément pas photo lorsque l’on compare les effectifs mais également le début de saison des deux formations. Attention tout de même à José Mourinho, que le champion du monde 1998 semble craindre avant cette double-confrontation très attendue.

« Le PSG est nettement favori. En termes de qualités, d’équipe et de forme du moment, pour moi il n’y a pas photo. Après, ce match aura lieu au mois de février. Il peut se passer beaucoup de choses, Manchester peut recruter des joueurs, Mourinho peut être viré, ça peut aller mieux pour Pogba et pour d’autres joueurs. Il peut se passer beaucoup de choses. Bien évidemment, Mourinho est capable de nous sortir une organisation, une tactique avec trois bus ! Il va se mettre en avant comme il sait si bien le faire dans ces moments importants » a expliqué sur RMC Christophe Dugarry, pour qui José Mourinho est quasiment le seul argument de Manchester United avant d’affronter le PSG. N'oublions tout de même pas que les Reds Devils comptent dans leurs rangs des joueurs comme Alexis Sanchez, Paul Pogba ou encore Anthony Martial et Romelu Lukaku… Rien que ça.