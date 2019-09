PSG : Mauvais karma ou pas, Carine Galli doute de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Après un dernier match amical avec le Brésil contre le Pérou aux Etats-Unis, Neymar va mettre le cap sur Paris où il pourrait intégrer pour la première fois de la saison le groupe de Thomas Tuchel. Même si on ne sait pas encore si l'entraîneur allemand fera appel à sa star brésilienne, tout le monde aura le regard braqué sur Neymar, d'autant plus que son retour avec le Paris Saint-Germain pourrait se faire au Parc des Princes, où les Ultras se sont montrés plus que frondeurs à son encontre il y a quelques semaines.

Pour Carine Galli, même si Neymar a clairement des choses à prouver avec le PSG, le risque existe que le divorce annoncé lors du mercato, puis annulé, porte ses traces. « La réalité au PSG c’est quand même un mauvais karma car deux années de suite il se blesse à des moments significatifs de la saison. Honnêtement je pense que Neymar lorsqu’il va jouer au PSG, ça lui rappellera ses blessures, des moments durs et j’espère qu’il arrivera à dépasser cela (...) Mais évidemment on rêve tous que Neymar fasse une saison pleine à Paris comme il l’a fait au Barça parce que sinon on sera frustré quand l’histoire entre Neymar et la Ligue 1 se finira », a confié la journaliste de L'Equipe.