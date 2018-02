Mercato : Le PSG n'a officiellement pas l'effectif le plus cher d'Europe

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga, Monaco, OM, OL.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'observatoire du football a recensé les effectifs les plus chers des cinq grands championnats européens. Et le Paris Saint-Germain figure en bonne position.

Au coeur du football moderne, les valeurs des joueurs, qui n'en finissent plus d'augmenter au fil des mois à cause d'un mercato de plus en plus inflationniste, font couler beaucoup d'encre. Mais le coût des différents groupes des grands clubs européens est tout aussi intéressant. Et d'après le CIES, c'est Manchester City qui rafle ce titre de la formation la plus dépensière. Pour constituer son effectif actuel, l'équipe de Pep Guardiola a dépensé 878 millions d'euros, dont 65 ME dans le récent recrutement d'Aymeric Laporte. Une somme record puisque « aucun club dans l'histoire du football n'a dépensé autant d'argent en indemnités de transfert pour réunir son effectif », qui pourrait s'avérer payante en fin de saison si Man City remporte la Ligue des Champions par exemple.

Une compétition qui fait rêver le PSG, qui dispose du deuxième groupe le plus cher au monde avec 805 ME dépensés pour bâtir son équipe, avec notamment le transfert record de Neymar pour 222 ME, et ce malgré le départ hivernal de Lucas à Tottenham. Dans ce classement, Paris domine notamment Manchester United (747 ME), Barcelone (725 ME), Chelsea (592 ME), et le Real Madrid (497 ME), son futur adversaire en C1. Concernant les autres clubs de Ligue 1, Monaco se classe 15e avec 286 ME déboursés pour s'acheter son effectif, devant l'OM, 38e avec 112 ME, et l'OL, 42e avec 100 ME.