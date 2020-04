PSG : Privé de Cavani, l’Atlético veut se venger avec Icardi

Dans : PSG.

Prêté au Paris Saint-Germain avec option d’achat, Mauro Icardi a plusieurs options pour son avenir. De quoi compliquer la tâche de la direction parisienne.

Très clair en début de saison, le dossier Mauro Icardi (27 ans) est devenu beaucoup plus complexe au fil des mois. Tout avait idéalement commencé pour l’attaquant prêté par l’Inter Milan, auteur de débuts impressionnants avec le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo avait rapidement décidé de lever l’option d’achat du prêt à 70 millions d’euros, en attendant l’accord définitif du joueur. Seulement voilà, l’international argentin, attiré par l’Italie pour des raisons familiales, a perdu sa place de titulaire en deuxième partie d’exercice et ne voit plus forcément son avenir dans la capitale française. D’autant que sa relation avec le coach Thomas Tuchel se serait dégradée.

Pas de quoi dissuader le club francilien qui envisage toujours de finaliser son transfert, quitte à le revendre avec une plus-value dans la foulée. En effet, la Juventus Turin espère récupérer Icardi pendant le prochain mercato estival. On parle déjà de discussions entre la Vieille Dame et le Paris Saint-Germain. Mais un autre club pourrait contrecarrer leurs plans. Car selon Tuttosport, l’Atlético Madrid s’intéresse également à l’avant-centre encore indésirable à l'Inter Milan. Rappelons que les Colchoneros s’étaient heurtés au refus des Parisiens pour Edinson Cavani cet hiver. L’idée de convaincre Mauro Icardi pour se venger leur a peut-être traversé l’esprit…