PSG : Mauricio Pochettino a été viré ce mercredi matin !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino et ses représentants négociaient son départ du Paris Saint-Germain depuis quelques jours. Et ce mercredi, les dirigeants du PSG et l'entraîneur argentin ont trouvé un terrain d'entente pour aboutir au départ du coach.

C’est la fin d’un passage sur le banc du Paris Saint-Germain qui aura duré à peine 18 mois, ESPN annonce en effet que Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du club de la capitale depuis quelques heures. On le sait, les choses s’étaient accélérées en fin de semaine passée, Nasser Al-Khelaifi ayant prévenu le remplaçant de Thomas Tuchel que sa carrière de coach du PSG n’irait pas au-delà de la saison 2021-2022 et cela même si l’ancien manager de Tottenham a encore un an de contrat avec Paris. Déterminé à procéder à une révolution sur le plan structurel, et après avoir confié les clés du projet sportif à Luis Campos, le président qatari a finalement trouvé un terrain d’entente et ce mercredi tout a été validé annonce le puissant média sportif. « Mauricio Pochettino a été limogé en tant que manager du Paris Saint-Germain. Le club n'a pas encore annoncé le départ de l'Argentin, mais des sources ont déclaré à ESPN que cela avait été convenu ce mercredi matin », précise Julien Laurens, qui ne confirme pas l'info du Parisien qui évoquait un montant dépassant les 15 millions d'euros pour solder en douceur le dossier Pochettino. Pour l'instant, le PSG n'a pas communiqué officiellement sur ce sujet.

Pochettino licencié du PSG, à quand l'officialisation ?

Mauricio Pochettino has been sacked by PSG just months after guiding them to the league title, sources have told @LaurensJulien ❌ pic.twitter.com/8TTdG04VsW — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2022

Ce dossier étant, à priori, réglé, le PSG peut désormais se focaliser sur la question qui agite le monde du football depuis des jours et des jours, à savoir qui sera l’entraîneur de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et leurs coéquipiers lorsque le championnat reprendra. Pour ESPN, Christophe Galtier est bien le favori numéro 1 de Luis Campos, et les discussions avec l’entraîneur français ont avancé d’autant plus facilement que ce dernier rêve de prendre les commandes d’une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et Julien Laurens de préciser que ses sources confirmaient que l’émir du Qatar était fascinée à l'idée de convaincre Zinedine Zidane de devenir entraîneur du PSG, mais que Zizou attendait toujours de savoir si les portes de l’équipe de France pouvaient lui être ouvertes après le Mondial au Qatar en fin d’année.