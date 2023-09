PSG ‍: Match perdu face à l'OM, la sanction doit être exemplaire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le comportement de certains Ultras du PSG a fait polémique. Des chants homophobes à l'encontre des Marseillais ont en effet été déplorés dans les tribunes du Parc des Princes.

Le PSG a fait le show face à l'OM ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Une très belle victoire devant des fans ravis de la prestation des hommes de Luis Enrique. Mais voilà, à Paris, une polémique n'est jamais loin. Pendant la rencontre, les membres du Collectif Ultras Paris ont entonné des chants insultants et homophobes pendant de longues minutes envers l'OM et la ville de Marseille. Pour ne rien arranger, certains joueurs du PSG ont aussi insulté la ville phocéenne au coup de sifflet final, au moment de célébrer avec les fans franciliens. Il n'aura pas fallu longtemps pour que le monde politique se mêle à cette affaire, dénonçant l'homophobie et demandant des sanctions fortes. Pour Olivier Rouyer, cela doit même aller jusqu'au retrait de points ou un match perdu.

Olivier Rouyer écoeuré

Sur BFM TV, l'ancien joueur de Nancy, Strasbourg et Lyon n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je ne le vois pas au rugby, où en ce moment il y a une ambiance extraordinaire à la Coupe du monde. Je ne le vois pas au hand, au volley, au basket. Je ne le vois qu’au football. Ça me rend dingue parce que c’est un sport que j’aime. Quand j’entends ça, je deviens fou. Ce n’est pas la peine de chercher autre chose que la suppression des points ou le match perdu. Vous n’empêcherez pas certains énergumènes de chanter, de dire des choses. Je suis dégoûté parce que je ne comprends pas ce qu’il se passe. Il est temps que le Gouvernement réagisse parce qu’il faut prendre ça en main. Il faut arrêter, c’est quelque chose d'insupportable », a notamment pesté Olivier Rouyer, lassé de cette image donnée par le football. A noter que ce mercredi, le PSG va rencontrer les associations parties prenantes suite aux chants homophobes de dimanche soir face à l'OM. De son côté, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, veut des sanctions exemplaires.