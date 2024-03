PSG ‍: Marquinhos et son petit jeu, les fans ont tout compris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se rend à Montpellier ce dimanche soir en Ligue 1. Un déplacement que ne fera pas Marquinhos, touché à un tendon d'Achille.

Luis Enrique est pour le moment félicité pour sa gestion de l'effectif du PSG. Mais l'Espagnol et son staff ne peuvent néanmoins pas empêcher toutes les blessures. Malheureusement pour eux, ils devront encore faire sans Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et... Marquinhos pour un bon moment. Si le PSG a de la ressource en défense centrale, il y a quelques inquiétudes. Le sort de Marquinhos pour cette fin de saison fait parler, alors que le capitaine traine une blessure au tendon d'Achille. D'ailleurs, sur le dernier point médical du club de la capitale, aucune durée n'est clairement précisée.

Marquinhos, c'est grave Docteur ?

📌 Le point médical avant le déplacement à Montpellier.@Aspetar I #MHSCPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 16, 2024

Sur les réseaux sociaux, cela n'a pas échappé aux fans et observateurs du Paris Saint-Germain, qui ont notamment indiqué via X : « Marquinhos ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Pas mal de matchs manqués à cause de son mollet et maintenant c’est le tendon d’Achille comme… Kimpembe. La dernière fois qu’il a enchaîné 2x90’ remonte au il à 2 mois le 20/01, ça sent pas bon tout ça » ; « Il n'y a rien de rassurant dans les mots choisis pour parler de la blessure de Marquinhos. On ne sait même pas la nature de la blessure au tendon d'Achille (juste une douleur) Marquinhos c'est pas le + rassurant mais c'est quand même une aide surtout avec la suspension d'Hakimi » ; « Quand tu écoutes son interview sur le tirage de Barça, tu sens qu'il a peur... On est fatigué de ce capitaine, faut tourner la page » ; « Vraie blessure physique ou blessure mentale ? Est-ce que les bruits qu'on entend sur la possibilité d'une vente ne l'ont pas mis dans un état d'esprit un peu foireux ? » ou encore « Pour moi comme avec Verratti et Neymar faut tourner la page et le vendre ». Simple précaution du PSG ou vraie blessure longue durée, on le saura prochainement. En attendant, Luis Enrique peut se satisfaire du niveau de jeu affiché par Lucas Hernandez, Danilo Pereira ou encore Lucas Beraldo. En tout cas, Marquinhos semble perdre de plus en plus de points auprès des fans du club parisien.